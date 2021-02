4 sfaturi pentru a creste securitatea unui sistem Linux pe servere VPS Un pachet de servere VPS bazat pe Linux este mai accesibil la pret decat unul cu Windows, insa un astfel de sistem necesita mai multe cunostinte tehnice pentru a putea fi gestionat. Desi majoritatea versiunilor includ optiuni de securitate standard, exista vulnerabilitati care pot fi exploatate de persoanele rau intentionate. Iata 4 sfaturi care te vor ajuta sa previi acest eveniment! Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

