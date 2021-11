4 sfaturi pentru a avea grijă de un storcător de fructe (P) 4 sfaturi pentru a avea grija de un storcator de fructe (P) Un storcator de fructe este o investiție serioasa pe care nu ar trebui sa o luați ca atare. Chiar și storcatoarele entry-level sunt destul de scumpe, așa ca este important sa invațați cum sa folosiți și sa aveți grija de storcatorul dvs. in mod corespunzator. Fara o intreținere regulata, s-ar putea ca, in timp, sucul […] Citește 4 sfaturi pentru a avea grija de un storcator de fructe (P) in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iți place sa-ți petreci cat mai mult timp in gradina? Sa plantezi flori, pomi fructiferi sau efectiv sa ai grija de rasaduri? Și, desigur, sa te bucuri de roade bogate? Atunci trebuie sa afli cine este GradinaMax, furnizorul de material saditor care te ajuta sa obții o gradina ca-n rai, sa ai recolte…

- Realizarea unei zone speciale pentru make-up in dormitor reprezinta o alegere moderna și extrem de folositoare. Venim in ajutorul tau cu cateva sfaturi inovatoare care sa te ajute sa amenajezi o zona de make-up cocheta și in stilul designului din dormitorul tau. Pentru a cumpara piesele de mobilier…

- In ultima vreme am avut ocazia sa petrec destul de mult timp cu ViewSonic M2e, un proiector portabil de la compania chinezeasca, la care am fost inițial destul de reticent in ceea ce ii privește utilitatea. Insa asta pana mi-am dat seama de posibilitațile acestuia, mai ales in ceea ce privește versatilitatea…

- Primaria Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC), a anunțat ca a inceput distribuirea pachetelor cu produse alimentare familiilor considerate vulnerabile. Alimentele care sunt distribuite, pana pe data de 1.11.2021, in baza programului operațional european pentru ajutorarea…

- Tradiții și superstiții de toamna: Cand nu ar fi bine sa adormi tarziu sau sa mananci fructe inchise la culoare Toamna continua cu o serie de sarbatori religioase, care sunt insoțite de tradiții și superstiții interesante, de care se mai ține cont in unele zone ale țarii. Sunt obiceiuri legate de anotimp,…

- Dragos Damian, CEO al Terapia Cluj, spune ca renasterea marcii Polidin nu se poate bucura de succes daca nu va fi insotita de o campanie serioasa de marketing si le da cateva sfaturi „generalilor cu multe stele” care conduc Institutul Cantacuzino. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara…

- Sfarsitul verii si de apropierea toamnei aduce o serie de superstitii cunoscute in popor. Dupa Schimbarea la Fata din 6 august si Sfanta Maria Mare din 15 august, credinciosii se pregatesc pentru o noua sarbatoare, la finalul acestei luni. Luna August: Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul – 29…

- "Omiterea micului dejun se asociaza cu creșterea ponderala. Micul dejun sanatos scade riscul de diabet zaharat tip 2", a declarat prof. univ. dr. Maria Moța, potrivit Agerpres.Pentru un mic dejun sanatos trebuie sa alegem apa sau cafea/ceai neindulcite, in locul sucurilor de fructe sau bauturilor indulcite.Putem…