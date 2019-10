4 sfaturi ca sa scapi de metabolismul lent si sa poti slabi 4 sfaturi ca sa scapi de metabolismul lent si sa poti slabi Antrenorii de la Bodyshape Transformation Center, centrul de transformare corporala prin sport, dieta si coaching, explica in ce mod putem stimula metabolismul si sa ajungem sa ne bucuram de mesele delicioase fara sa ne fie teama ca se transforma automat in grasime. “Exista doi combustibili majori pe care organismul ii arde: carbohidratii (amidon, zahar si celuloza/fibre) si grasimile. Pot fi arse si alte tipuri de combustibil precum proteinele si cetonele, insa organismul nu le prefera pe acestea intrucat are nevoie de multa energie… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

