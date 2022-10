Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva suporteri au fost raniți, dupa ce o secțiune din Estadio Monumental din Santiago s-a prabușit vineri, in timpul unui antrenament gazduit de clubul chilian Colo Colo. Filmarile de pe rețelele sociale au aratat sute de suporteri care aplaudau in tribuna inainte ca aceasta sa cedeze sub greutatea…

- Patru mesaje RO-ALERT au fost transmise populatiei, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost semnalata o avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Taul Mare. Potrivit ISU Alba, pe parcursul noptii, 268 de persoane (aflate in zone cu potential risc) au fost informate asupra…

- Daca te-ai intrebat vreodata care este diferența dintre shoturi și bauturile alcoolice, tip cocktail, afla de la noi ca acestea sunt foarte diferite, pentru ca, nu orice bautura alcoolica se poate consuma shot. In general mai toate shoturile se realizeaza folosind bauturi alcoolice care conțin…

- Postul este pentru unii oameni o perioada de curațenie sufleteasca, insa acest lucru vine și cu o schimbare a alimentației. Multe persoane aleg sa manance vinete in post deoarece sunt destul de delicioase și ușor de preparat. Iata cateva rețete pe care le poți prepara in zilele de post!

- Ți-am pregatit 3 rețete delicioase, rapide și cu ingrediente varatice, ca sa ai cateva opțiuni pentru micul dejun! Parfait cu mango Ca sa faci acest parfait delicios, trebuie sa ai un mango taiat in cubulețe și congelat, in prealabil, cam 2 cani cu apa, vreo 60 de ml de suc de lamaie, cateva bucați…

- Spanacul este leguma sezonului, iar tot mai multa lume il cumpara pentru a pregati cu el diverse mancaruri. Ei bine, noi iți vom prezenta cateva rețete delicioase și sanatoase cu spanac și oua. Mai jos veți gasi patru idei ușoare de preparate de vara.

- Ce este varianta Covid BA.5 și de ce reinfecteaza sute de mii de oameni in Europa. Ocolește vaccinul, dar cazurile sunt mai ușoare Țarile europene raporteaza cifre foarte mari in ceea ce privește cazurile noi de COVID, generate in principal de noua varianta BA.5. Totuși, numarul de cazuri grave ramane…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a trimis in judecata dosarul in care zeci de agenti de circulatie din Sibiu, din cadrul Biroul de Drumuri Nationale si Europene al Serviciul Rutier, sunt acuzati de luare de mita, abuz in serviciu si favorizarea infractorului.