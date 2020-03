4 remedii naturiste eficiente de REDUCERE a FEBREI Daca nu aveti medicamente pentru reducerea febrei sau pur si simplu evitati sa apelati la medicamente, exista o serie de remedii naturiste foarte eficiente care va pot fi de ajutor in astfel de situatii. Mierea, laptele, turmericul sau ghimbirul sunt cateva dintre alimentele care functioneaza foarte bine in scaderea... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tusea este adesea unul dintre cele mai deranjante și persistente simptome de raceala sau gripa. Daca nu scapam de ea in doua saptamani sau daca este acompaniata de febra, scadere in greutate, respirație șuieratoare (wheezing), e indicat sa mergeți la un consult de specialitate. Din fericire, exista…

- Sunt eficiente remediile naturiste impotriva racelii? In sezonul rece numarul cazurilor de gripa si raceala creste simtitor. Din pacate, in aceasta perioada ne confruntam si cu problema virusului Corona. Dar cum putetm sa ne protejam impotriva acestor afectiuni de sezon? Medicamentele sunt solutii la…

- Raceala este comuna pentru oameni de toate varstele. Ea este neplacuta și este datorata multor factori posibili precum: scaderea imunitații, condițiilor meteo sau de lucru nefavorabile, etc. indiferent de cauza ei, exista soluții naturiste de tratament. Aceste remedii sunt bune pentru sanatate, provin…

- In plin sezon al virozelor, gripa care sa faca tot mai multe victime si in Romania, astfel ca zeci de oameni ajung la spital sau la cabinetele medicilor de familie pentru tratament. Principalele simptome ale bolii sunt febra, durerile de cap si tusea excesiva.

- Pe strada, acasa, sau chiar la locul de munca, traumatismele pot aparea oricand și nu țin cont de varsta. Minore sau grave, de la luxații și intinderi, pana la fracturi sau taieturi, acestea apar in urma unui agent traumatic precum o simpla cadere sau lovire cu un obiect...

- Tratamentele naturiste pentru arsurile la stomac funcționeaza in cazurile ușoare de reflux gastro-esofagian, atunci cand hiperaciditatea este ocazionala, dar pot fi administrate și concomitant cu tratamentele medicamentoase prescrise de medicul specialist. Iata cateva remedii care te vor ajuta…

- Vrei sa scapi de matreata si nu reusesti? Aceste punctulete mici si albe care iti acopera scalpul si dau un aspect neplacut parului tau pot fi combatute chiar si prin remedii naturiste. Iaurt. Inainte sa te speli pe cap, amesteca un ou cu iaurt si pune-ti compozitia pe scalp. Lasa sa…

- Refluxul gastroesofagian este o afectiune ce se manifesta prin faptul ca o parte din continutul gastric ajunge uneori in esofag, provocand diferite simptome neplacute, precum aparitia senzatiei de arsura, durere in piept, dificultate la inghitire, regurgitatie ori senzatie de nod in gat. Cauzat de…