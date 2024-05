Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost reținute in urma celor 24 de percheziții domiciliare efectuate, marți, 21 mai, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara. Cele 11 persoane reținute sunt cercetate…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, fața de șase persoane, cu varste cuprinse intre 17 și 43 de ani, a fost dispusa masura reținerii pe baza de ordonanța pentru 24 de ore. Cei…

- Asistent medical reținut pentru 30 de zile: A agresat doua minore pe timpul internarii, la data de 30 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au documentat activitatea…

- Asistentul medical are varsta de 33 de ani si este din localitatea damboviteana Branesti, potrivit sursei citate.„Pentru administrarea probatoriului in cauza, in aceasta dimineata, la domiciliul barbatului a fost efectuata o perchezitie domiciliara, fiind descoperite si indisponibilitate mai multe bunuri.…

- La data de 29 aprilie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, fața de șase persoane, cu varste cuprinse intre 17 și 43 de ani, a fost dispusa masura reținerii pe baza de ordonanța…

- La data de 8 aprilie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, fața de un tanar de 25 de ani, din Gura Ocniței, a fost dispusa masura reținerii pe baza de ordonanța…

- Arestat preventiv sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu La data de 25 martie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul de Ordine Publica, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de…

- Sase persoane cu varste cuprinse intre 14 si 40 de ani au fost retinute pentru loviri sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce au provocat scandal si s-au batut in zona unul local din comuna Iana, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…