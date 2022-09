4 percheziții în Sibiu pentru infracțiuni de corupție Ofițeri de politie din cadrul Serviciilor Judetene Anticoruptie Sibiu si Alba, insotiti de jandarmi sibieni, au efectuat azi 3 perchezitii domiciliare si 1 perchezitie asupra unui vehicul intr-un caz de corupție. Dupa finalizarea audierilor aflate in curs de desfasurare la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, procurorul de caz urmeaza sa aprecieze daca se […] Articolul 4 percheziții in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

