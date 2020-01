Increderea de sine este un atribut care iți influențeaza intreaga viața. Atunci cand iți lipsește, acest lucru se va reflecta atat in viața ta personala, cat și in cariera și in modul in care interacționezi cu cei din jur. Se intampla adeseori sa pierzi oportunitați din cauza ca atitudinea pe care o ai nu le transmite celorlalți mesajul corect. In momentul in care ești cel mai mare critic al tau, marele pericol este sa ajungi sa crezi lucrurile pe care ți le spui zilnic. Iar asta te poate ține pe loc sau te poate impiedica sa iți atingi obiectivele. La fel ca multe alte atribute personale, stima…