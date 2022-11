Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a comentat postarea lui Oleksii Danilov, in care apare podul din Crimeea in flacari, alaturi de o inregistrare a actriței Marilyn Monroe, cantand „La mulți ani, domnule președinte” . Aceasta s-a aratat indignata, criticand dur comentariul…

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Doi ruși solicita azil in SUA dupa ce au traversat stramtoarea Bering, care leaga Rusia și Statele Unite. Traversarea stramtorii este periculoasa in unele zile din cauza vremii. Oficialii americani anunța ca rușii se afla acum pe insula St. Lawrence din vestul Alaskai și se afla in custodia federala…

- Pe insula Sf. Lawrence, aparținand statului Alaska, au fost reținuți doi ruși care, potrivit acestora, au venit cu barca din Chukotka.Potrivit sursei de știri din Alaska, rușii au aterizat pe insula marți, 4 octombrie. Ei le-au spus locuitorilor locali ca au venit cu barca din satul Egvekinot din Chukotka,…

- Peste 25% din PIB-ul Romaniei este generat de industria auto si stim ca toate autoturismele sau autovehiculele care sunt livrate in Europa contin cel putin o piesa realizata in Romania, a declarat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, intr-o interventie online la deschiderea Salonului Auto Bucuresti…

- Candidatura Ucrainei pentru gazduirea Cupei Mondiale din 2030 are, printre altele, o semnificație simbolica, fiindca trei țari membre ale Uniunii Europene - Spania, Portugalia și Ucraina - ar organiza campionatul impreuna - a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev…

- Guvernatorul celei mai estice regiuni ucrainene, Luhansk, a declarat pentru BBC ca fortele armate ale tarii sale au reocupat sase sate de acolo incepand de marti, pe fondul unei contraofensive in plina desfasurare, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…