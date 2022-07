Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, a aprobat alocarea a circa opt milioane de lei catre mai multe localitati pentru a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. Fondurile sunt destinate municipiilor Mangalia, Miercurea Ciuc, Sibiu si Iasi. Pana in prezent, din cele 400 de milioane de lei, alocate in acest scop prin Legea bugetului de stat pentru 2022, au fost utilizate peste 360 de milioane. Rador/FOTO imagine ilustrativa