4 motive pentru care merită să deschizi o franciză DogWash 4 motive pentru care merita sa deschizi o franciza DogWash Vedem in jurul nostru tot mai multe magazine pentru animale, cabinete și farmacii veterinare. Este intamplator acest lucru? Chiar deloc. Piața produselor și serviciilor pentru animale este in continua expansiune. Cererea este intr-un proces de creștere exploziva, deoarece tot mai mulți oameni au animale de companie. Antreprenorii gasesc soluții pentru a le veni in intampinarea nevoilor, astfel incat avem de-a face cu o nișa foarte dinamica și foarte profitabila. Noul trend in materie de investiții in zona animalelor de companie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Gomag prezinta in Academia de eCommerce un nou curs online, in proces de imbunatațire continua, pentru antreprenorii care iși doresc un magazin online profitabil in 30 de zile.Cursul online StartUp in eCommerce include 15+ lecții video live și preinregistrate, un material PDF original…

- Un serial bun este unul care te ține lipit de ecranul televizorului și care te face sa urmarești mai multe episoade la rand, intr-un weekend pe care il dedici exclusiv relaxarii. Iata care sunt serialele coreene care nu trebuie ratate.

- Noi iti recomandam Azimut Copou! Daca ați petrecut mult timp analizand și urmarindanunțurile imobiliare comerciale, incercand sa gasițispațiul potrivit pentru afacerea dvs., știți cat de descurajant este intreg procesul. Deși sunt foarte mulțifactori de luat in considerare, la sfarșitul zilei, totul se rezuma la un singur lucru: spațiul pe care…

- Atunci cand esti mester zugrav ai parte de multe proiecte diferite, lucrezi departe de casa si trebuie sa te adaptezi la conditii uneori neprevazute. Te intereseaza, deci, sa ai instrumente cat mai versatile, pe care sa le poti folosi pentru cat mai multe treburi. Si, bineinteles, vrei toate astea la…

- Divorțul este privit ca un episod sensibil pe care viața unui om il poate traversa și, in majoritatea dintre cazuri, așa este, de ce nu am admite? Atat casatoria, cat și divorțul, pe langa faptul ca sunt in esența guvernate de emoții și sentimente, ele sunt, pe de alta parte, guvernate de norme, practic…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, condamna compania Nestle pentru activitatea neintrerupta din Rusia, in conditiile in care statul rus ameninta si alte state europene, utilizand chiar si ”santajul nuclear". Pe de alta parte, compania elvetiana a comunicat ca si-a redus semnificativ activitatile…

- Abilitațile de comunicare, ințelegerea nevoilor clienților și identificarea soluțiilor sunt competențele soft cele mai cautate de angajatori la un om de vanzari. Pentru un specialist din zona de instalații, desemnat sa promoveze și sa vanda proiectele...