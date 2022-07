Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea ITM Argeș informeaza angajatorii privind cerințele minime de securitate și sanatate in munca la lucrarile din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea masurilor necesare pentru asigurarea securitații și sanatatea lucratorilor care iși desfașoara activitatea in șantierele temporare…

- In contextul in care in urmatoarea perioada se anunța zile caniculare in Baia Mare și județul Maramure, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca spun ca angajatorii sunt obligați sa aplice masuri de protecție pentru angajați. ”Ordonanța de Urgența 99/2000 stabilește unele masuri pe care angajatorii…

- Cu mana intinsa mereu dupa banii de la stat, cu o coaliție PSD-PNL care se topește intr-un unic partid, fara nicio alternativa, fara speranțe, romanii au mari șanse sa se indrepte triumfatori de unde au plecat parinții și bunici lor: spre socialism. Ne-am obișnuit sa stam cu mana intinsa la guvern:…

- Doi din zece romani continua sa lucreze de acasa. Munca de acasa are avantaje, dar ii face pe angajati sceptici si anxiosi cu privire la sansele de a mai promova in cariera.Potrivit unui sondaj la care au participat peste 52.000 de angajați din 44 de țari, inclusiv Romania, oamenii care lucreaza de…

- In perioada aprilie – mai in cadrul Campaniei Naționale privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sanatate la nivel national in domeniul constructiilor ce se va desfașura pana la data de 30.11.2022 au fost efectuate un numar de 30 controale ce au vizat unitați de pe toata raza…

- Specialistii Serviciului de Prevenire si Protectie IASISTING va dau cateva recomandari, conform reglementarilor din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, pentru a obtine un spatiu de lucru cat mai ergonomic. Reglati inaltimea scaunului pana cand picioarele dumneavoastra sunt plate pe podea, coapsele…

