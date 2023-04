O nava de pescuit sub pavilion rusesc a luat foc in largul coastei Coreei de Sud vineri dimineața, 21 aprilie, relateaza The Moscow Times. Nava transporta 100 de tone de pește și fructe de mare in Rusia. Incendiul a izbucnit cand se afla in largul coastei orașului Ulsan, la 300 de kilometri sud-est de Seul, […] The post 4 morți dupa ce o nava ruseasca a luat foc, in apropierea Coreei de Sud appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .