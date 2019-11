4 moduri in care poti purta camasa alba, explicate de Iuliana Tudor 4 moduri in care poti purta camasa alba, explicate de Iuliana Tudor Iuliana Tudor ne-a dezvaluit cateva secrete de stil si ne-a spus cum isi alege tinuta, in functie de eveniment! Pentru o tinuta smart-casual, obisnuiesc sa port camasa alba cu o fusta ampla, colorata, cu bocanci, o pereche de botine sau, de ce nu, cu o pereche de tenisi. Tinuta accesorizata cu o curea colorata si un colier –fantazie nu poate trece neobservata, din punctul meu de vedere. Pentru sedintele de la birou sau intalnirile de business, aleg intotdeaua o camasa alba, cu o fusta neagra si pantofi cu toc. Este o tinuta clasica,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

