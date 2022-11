Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri un mesaj pentru veteranii din teatrele de operații. Sunteți modele de abnegație pentru generațiile viitoare, a spus președintele Iohannis.

- Modele de varsta a treia si studenti la design au defilat tinandu-se de mana si purtand tinute indraznete de culoare alba joi seara la Paris in cadrul unei prezentari de moda mai putin obisnuite, care si-a propus promovarea unei perspective mai incluzive asupra varstei, informeaza Reuters. Fii…

- Cele mai multe modele din gama constructorului german beneficiaza de comenzi haptice pe volan. Insa, in curand, acestea vor fi eliminate, deoarece Volkswagen vrea sa readuca vechile butoane fizice pe volan la viitoarele sale modele. Informația a fost transmisa pe pagina de LinkedIn a lui Thomas Schafer,…

- Nivelurile ridicate de personalizare nu sunt neobișnuite in domeniul automobilelor ultra-premium. Cu toate acestea, Ferrari a reușit sa se diferențieze prin revigorarea bogatei tradiții a construcției de caroserii unicat. Pentru a reinvia spiritul acestor mașini, compania italiana a creat divizia de…

- Amazon a tinut un eveniment important in aceasta saptamana, iar in cadrul sau a anuntat cateva produse interesante. Cel mai atractiv a fost cu singuranta noul Kindle cu stylus , dar nu au lipsit nici boxele inteligente cu Alexa, precum noile modele compacte Amazon Echo: Echo Dot, Echo Dot with Clock…

- MANIFESTO este un concept-car care concentreaza și reafirma valorile marcii Dacia. Este un vehicul esențial dar cool, robust, destinat activitaților „outdoor”, economic și ecologic. MANIFESTO este un laborator de idei iar unele din inovațiile pe care le aduce se vor regasi pe viitoarele modele Dacia…

- Intr-o instituție de invațamant moderna, un vestiar metalic școlar este util atat pentru profesori, cat și pentru elevi. Cei dintai il folosesc pentru depozitarea materialelor didactice necesare la clasa. La randul lor, elevii lasa la școala, pe rafturile

- Rezultate ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2022: LISTELE cu notele la proba sportiva. Modele de subiecte și reguli pentru testul scris Admitere Academia de Poliție 2022: Au fost publicate listele cu rezultatele candidaților dupa probele sportive. In perioada 30-31 august vor fi probele scrise. In acest…