4 militari ai NATO din Afganistan, testați pozitiv cu noul coronavirus Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testati pozitiv la noul coronavirus la scurt timp dupa intrarea lor in tara, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anuntat marti NATO intr-un comunicat citat de Reuters și Agerpres. Cetatenia celor patru ramane confidentiala. Comunicatul mai precizeaza ca este vorba de militari nou The post 4 militari ai NATO din Afganistan, testați pozitiv cu noul coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

