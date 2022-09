4 metode pentru stimularea creativității la copii Creativitatea este una dintre abilitațile naturale cu ajutorul careia orice copil se exprima, iși conștientizeaza și ințelege potențialul. Aceasta caracteristica personala reprezinta puterea care il ajuta pe cel mic sa se imbunatațeasca din punct de vedere intelectual, fizic și social intr-o lume plina de provocari. Prin urmare, este necesar ca in procesul educativ sa adoptam metode și instrumente eficiente și sa cream un mediu propice pentru stimularea creativitații. Cum poți obține realizarea acestui deziderat? Folosește metode potrivite personalitații copilului și descopera mai jos… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Sa nu radeți niciodata de copiii bolnavi, boala lor nu este plata pacatelor parinților, ci este semnul biruinței lui Hristos. Mergeți inainte, iubiți-va copiii, rușinați-va doar de atat: ca ceilalți nu ințeleg cat este de greu… Nimic nu-i mai onorant decat o familie care-și duce crucea suferinței copilului…

- IN ATENȚIA ELEVILOR/STUDENȚILOR CARE PRIMESC PENSIE DE URMAȘ! Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmas daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea…

- Primaria Cavnic susține educația. 40 de preșcolari ,din medii defavorizate, vor primi stimulente financiare. Tichetele sociale pentru cei 40 de copii de la gradinița se vor acorda conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizare…

- Ministrul Alexandru Rafila spune ca "asistam la continuarea creșterii incepute in urma cu circa patru saptamani a așa-numitului val al 6-lea" de COVID, "tendința crescatoare care va continua circa trei-patru saptamani".

- SPRIJIN… Alocația lunara de plasament, care se acorda pentru fiecare copil pentru care s-a stabilit plasarea la o familie, persoana sau asistent maternal, se va majora incepand din aceasta luna la suma de 950 de lei. Masura majorarii alocațiilor de plasament la suma de 950 de lei a fost publicata in…

- CT BUS anunta publicul calator ca de astazi, 15.07.2022, autobuzele liniilor 100M, N100M, 100C si 13 opresc in apropierea statiilor de pe bd ul Alexandru Lapusneanu, pe tronsonul cuprins intre str. Soveja si bd ul Aurel Vlaicu.Perimetrul va fi marcat cu afise inscriptionate cu ,,Statie CT BUS".Masura…

- In luna iunie a acestui an, apele au luat 35 de vieți! Astfel de tragedii se produc, din nefericire, in fiecare vara, iar dovada stau cele 33 de persoane care s-au inecat in luna iunie a anului trecut! Vremea din ce in ce mai calda ii indeamna pe oameni la scaldat, insa, pentru evitarea unor adevarate…

- Primaria Bistrița a cerut școlilor sa deschida porțile pentru elevii care vor sa faca sport pe terenurile din incinta. Asta in condițiile in care terenurile de sport sunt administrate in comun cu Primaria Bistrița. Apelul a fost facut de catre consilierul UDMR Mathe Attila, in ședința de Consiliu Local…