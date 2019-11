Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 noiembrie, in jurul orei 15,30, pe DN 7C, in afara localitații Carțișoara, in timp ce conducea un autoturism, un brașovean in varsta de 38 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale.…

- In dimineata zilei de 20 octombrie a.c, o femeie de 30 de ani din comuna Baia, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe DN 22 E87 Constanta Baia , in afara localitatii Baia, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers, autoturismul a parasit partea…

- Astazi, 17 octombrie 2019, in jurul orei 00:30, pe DN 1, in afara localitații Santimbru, un barbat de 47 de ani, din județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism, s-a angajat in depașire, intr-o zona in care aceasta manevra este interzisa prin indicator rutier și marcaj pe carosabil, intrand…

- Patru persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc duminica, in afara localitatii Baltati din Iasi, din cauza unui sofer care a efectuat in trafic o manevra neregulamentara de intoarcere. „In jurul orei 13,55 am primit un apel la serviciul 112, prin care ne…

- Venirea sezonului rece da fiori pe șira spinarii parinților care au copii in colectivitate – in creșe, gradinițe, școli – și care se gandesc cu groaza ca urmeaza o perioada in care cei mici vor fi mai mult bolnavi decat sanatoși. Fie ca e vorba de viroze respiratorii, enteroviroze sau boli de piele,…

- La 15.48 am fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier in afara localitații Bizighești. Din primele verificari rezulta ca in urma unei manevre de intoarcere neregulamentara, un autoturism a fost acroșat, ajungand in șanțul de pe marginea drumului. A rezultat ranirea ușoara…

- Iata cateva idei care te vor ajuta sa reduci consumul la jumatate in ceea ce privește Dacia Logan sau Duster. Modificarea ce urmeaza fie explicata mai jos este deja folosita de numeroși romani care spun ca astea le-a schimbat viața. Cu toate astea, exista și carcotași care nu susțin metoda și spun ca…

- O tanara de 26 de ani a fost ranita, sambata seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod, pe DN 1, in afara localitatii Scoreiu, judetul Sibiu. Victima a fost incarcerata, fiind scoasa de echipajele de pompieri din masina, transmite news.ro.Potrivit IPJ Sibiu, un accident rutiera…