- Un strigat de disperare din marginea unui oraș european in care noroiul inca face legea. Orașul european cu vile pustii, pentru ca cei care le-au construit nu se pot intoarce inca acasa. Orașul care iși alunga tinerii prin lipsa locurilor de munca.

- Sute de mineri din Valea Jiului protesteaza luni in fața sediului Complexului Energetic Hunedoara. Aceștia iși cer drepturile salariale, in timp ce aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni ameninta cu greva foamei. Liderii minerilor vor avea discuții luni cu ministrul Energiei si…

- Cristian Presura spune ca scurtarea zilei din cauza rotirii mai rapide a Pamantului in jurul propriei axe nu e un fenomen care sa ne ingrijoreze, pentru ca, „daca se va scoate acum secunda, mai tarziu se va adauga la loc, pentru ca noi stim ca viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe variaza…

- Un tanar de 18 ani, care a fost dat disparut marți de membrii familiei, a fost gasit mort intr-o padure din apropierea comunei Varfu Campului din județul Botoșani. Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au fost sesizați marți cu privire la faptul ca un tanar de 18 ani a plecat luni de la domiciliul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti in orasul Petrinja, din Croatia, iar filmarile de la fata locului arata oameni salvati de sub daramaturi si cladiri prabusite, potrivit Reuters. Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.…

- Fostul portar al celor de la FC Botosani, Martin Fraisl, a fost implicat intr-o altercatie in vestiarul formatiei la care activa, SV Sandhausen, in liga a doua din Germania, iar clubul a decis sa fie exclus definitiv din lot.