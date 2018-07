Stiri pe aceeasi tema

- Dimineata porneste cu Luna in Berbec care se metamorfozeaza in Luna in Taur pana la finele zilei, deci pregateste-te pentru o zi mixta. Ceea ce stabilisei la nivel de intentii si schite, incepe sa se materializeze. Insa nu poti avea nimic pana cand nu treci la actiune. Insa acum este bine sa fii…

- In data de 25 iunie 2018, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au depistat un barbat, in varsta de 24 de ani, din localitatea Gradina, judetul Constanta, care a condus un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Totodata, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat,…

- Exista mai multi factori care joaca un rol important pentru sanatatea pielii tale. Dieta, sportul si aportul de apa contribuie la o piele sanatoasa si stralucitoare sau la aparitia acneei. O nutritie slaba, stresul, anticonceptionalele, lipsa de somn, menopauza si dezechilibrele hormonale…

- Se stie ca igiena si preventia sunt cele mai importante cand vine vorba dinti. Se recomanda ca periuta de dinti sa fie inlocuita o data la doua-trei luni, insa specialistii sustin ca am putea sa o schimbam zilnic in conditiile in care ele sunt pline cu bacterii. A aparut pe piata si periuta de dinti…

- Unica.ro a filmat un clip prin care sa vezi cel mai simplu mod in care iti poti curata accesoriile de machiaj, precum buretei. Urmareste video-ul si vezi cat de practic este sa ai mereu buretei de machiaj curati! Pentru aceasta operatiune ai nevoie de: Un sapun anti-bacterian Apa de la robinet Si de…

- Romania ar trebui sa se opuna explicit conditionarii finantarii europene de respectarea statului de drept, a declarat, joi, la RFI, europarlamentarul Victor Bostinaru (PSD), care comenteaza propunerea de buget a Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027."Este doar propunerea Comisiei Europene…

- Masca faciala cu unt și banana, pentru stralucire Ai nevoie de: - 1 banana- 1 lingura de unt nesarat Mod de preparare și de aplicare: Pune intr-un bol banana, pe care o pisezi cu o furculița. Adauga untul (solid sau topit) și amesteca-le cu o lingura. Spala-te bine pe fața…

- Buzele tale sunt sensibile la frig, se usuca repede și se inflameaza cand te speli pe fața? Atunci cand nu ai la indemana tratamente cosmetice scumpe, poți apela cu siguranța la acest truc care se poate face cu usurința acasa. Rezultatele se vad dupa doar 12 ore. O utilizatoare Reddit a descoperit ca…