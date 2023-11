Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia oficiala de deschidere a noului an academic a fost marcata luni, la Universitatea din Craiova, prin traditionalele discursuri ale conducerii si ale reprezentantilor autoritatilor. In Aula Magna, in fata numeroaselor cadre didactice si a ceva mai putini studenti, rectorul institutiei de invatamant,…

- Prima sala dedicata consumului de droguri din Regatul Unit, in care toxicomanii vor putea sa se drogheze sub supraveghere medicala, se va deschide in orasul scotian Glasgow in baza unei aprobari ce a fost emisa miercuri, informeaza AFP, conform Agerpres.Scotia se confrunta cu cea mai ridicata rata…

- Guvernul Romaniei va reacționa ferm in cazul in care Austria va continua sa se opuna aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, este clar: țara noastra se va adresa Curții Europene de Justiție in cazul in care Viena iși va menține veto-ul cand aceasta tema va…

- Adriana Tudose, proaspat instalata de PSD-PNL in fotoliul de inspector școlar general in județul Dambovița, a fost protagonista unor momente jenante in timpul discursului susținut la deschiderea anului școlar. Inspectorul general nu a reușit sa lege doua propoziții in alocuțiunea de cateva minute, scrie…

- La Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava, debutul anului școlar 2023/2024 a coincis cu deschiderea oficiala a manifestarilor dedicate aniversarii a 60 de ani de la inființarea unitații de invațamint. In deschiderea evenimentului din curtea liceului, preotul Nicolae Horga de la Biserica „Sf. Dumitru”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 6 septembrie 2023, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in deschiderea sesiunii plenare a Summitului Inițiativei celor Trei Mari. Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și Forumul de Afaceri I3M sunt organizate in perioada 6-7 septembrie…

- Deschiderea oficiala a celei de a V a editii a Forumului WATER LOSS BALKANS, care se va desfasura la Pavilionul Expozitional Constanta, va avea loc in perioada 31 august 1 septembrie 2023. Evenimentul este organizat de Asociatia Romana a Apei in parteneriat cu RAJA SA Constanta si Turkish Society for…

- Fostul premier Victor Ponta, proaspat numit consilier onorific al premierului Ciolacu, a afirmat, intr-o intervenție la Digi24, intrebat daca ar fi dispus sa revina in PSD, ca el și colagii sai sunt deschiși in cazul unei discuții. Președintele Pro Romania a mai amintit ca a fost exclud din PSD.