4 lucruri care contează cu adevărat în viață Bani. Bunuri. Status. Mulți dintre noi ne petrecem zeci de ani alergind dupa aceste lucruri și uneori facem sacrifici uriașe pentru a ajunge la ele. Insa acestea nu sint lucrurile care conteaza cu adevarat in viața. Viața este scurta. Concentreaza-ți atenția asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat și renunța la ceea ce nu conteaza. Cele mai valoroase bunuri ale noastre sint telefoanele mobile Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 octombrie, Sandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu, și-au oficializat relația in fața lui Dumnezeu printr-o nunta fastuoasa cu peste 350 de invitați. Pentru ca, la momentul respectiv, nu au putut pleca imediat in luna de miere, cei doi au decis ca, in fiecare an, la aniversarea casatoriei,…

- PodcasturiSatele Moldovei: Cum vor dezvolta localnicii turismul In aceasta vara am avut frumoasa ocazie sa redescoperim destinațiile turistice din țara noastra. Cu siguranța, mulți moldoveni au ramas impresionați de locurile fantastice și deosebite din Moldova, mulți dintre ei nici nu au intuit ca…

- „Nu conteaza in ce limba vorbim, important ca suntem un tot intreg, un singur popor. Conteaza ca noi toți impreuna formam o țara. O țara cu denumirea Republica Moldova”. Afirmația a fost facuta de Ilan Șor, liderul Partidului „Șor”, intr-o adresare video catre cetațenii țarii, cu ocazia Zilei Independenței.

- Intr-un interviu acordat bistriteanul.ro, candidatul PMP la Primaria Bistrița, Ionuț Simionca, considera ca se diferențiaza de contracandidații sai in special prin valorile pe care și le-a insușit in SUA și pe care iși dorește sa le aduca in administrația bistrițeana. „Am trait in Statele Unite vreme…

- Ne intereseaza ce-a spus regizorul Cristi Puiu la TIFF despre purtatul maștii. Sa vedem cine l-a criticat, cine l-a injurat, cine l-a tras de urechi. Sa aflam cine i-a luat partea și cine l-a aparat. Știrea asta este foarte importanta, pentru ca ne ajuta sa ocupam o poziție: pro sau contra? Apoi, sa…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, susține ca Guvernul condus de Ludovic Orban vrea neaparat sa organizeze alegerile locale. El acuza autoritațile ca au scazut numarul de teste in mod nejustificat.Citește și: Uniunea Europeana: Grecia vrea o reuniune de urgenta din cauza activitatilor…

- ”Noi, tinerii contam” – sub acest titlu se desfașoara un proiect inedit in orașul Calarași. Acesta a fost selectat printre alte opt proiecte depuse in toamna anului trecut la primarie in cadrul propunerilor inaintate spre finanțare de catre cetațenii orașului Calarași in cadrul inițiativei „Bugetarea…

- David McGoldrick, atacantul de culoare al lui Sheffield United, a fost și el victima rasismului pe rețelele de socializare. In week-end, un baiat de 12 ani a fost arestat pentru un mesaj impotriva lui Wilfried Zaha (Crystal Palace). ...