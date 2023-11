Stiri pe aceeasi tema

Marcel Raducanu (69 de ani), fost mare fotbalist al Romaniei, spera ca prima reprezentativa sa ajunga la Euro 2024, dar vorbește in același timp despre marile probleme ale naționalei lui Edi Iordanescu.

Basarab Panduru crede ca fundașul dreapta Vasile Mogoș (31 de ani) și mijlocașul Andrei Artean (30 de ani) nu meritau sa fie convocați la echipa naționala in acest moment.

Meciul restanța dintre Israel și Elveția are loc miercuri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Pancho Arena, din Felcsut, Ungaria. Duelul este unul din preliminariile Euro 2024, dintr-o Grupa I din care face parte și Romania.

Campion mondial la minifotbal, Alexandru Bourceanu (38 de ani), fost internațional roman, sta cu ochii pe echipa lui Edi Iordanescu și spera sa ne calificam la Euro 2024, deși e de parere ca ar fi doar o consolare a unui fotbal bolnav.

Atacantul Daniel Birligea (23 de ani) a parasit in aceasta dimineața cantonamentul Romaniei, de la Mogoșoaia.

Selecționerul Romaniei, Edward Iordanescu (45 de ani), ia in calcul toate scenariile in pregatirea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024.

Selecționerul naționalei Romaniei, Edi Iordanescu (45 de ani), a transmis un mesaj public inaintea meciurilor primei reprezentative cu Israel și Elveția, din preliminariile EURO 2024.

Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul naționalei Romaniei, a anunțat lotul pentru dubla cu Israel și Elveția, din preliminariile EURO 2024.