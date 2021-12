4 jocuri amuzante pe care să le faci acasă cu micuțul tău Timpul petrecut acasa poate fi extrem de amuzant, dar și folositor. Poți profita de aceste momente pentru a-l invața pe cel mic diverse lucruri noi, pentru a-i prezenta informații interesante și pentru a-l susține in demersul lui natural de a-și dezvolta noi abilitați. Ai nevoie doar de puțina imaginație și buna dispoziție, iar asta va incuraja explorarea și interacțiunea, amandoua fiind componente importante ale curiozitații copilului. Implicarea ta, ca parinte, este esențiala, deoarece copilul este ca un burete care absoarbe tot. El adora sa te urmareasca, sa te asculte, sa va jucați impreuna… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- FENEȘ – Moara Ponorenilor, una din cele patru mori care mai exista in satul de la poalele Munților Țarcu, a prins viața dupa zeci de ani. Și cum altfel daca nu cu ajutorul Asociației „Acasa in Banat” și a voluntarilor care au raspuns la apelul de salvare a morii! De la bun inceput, cei de la „Acasa…

- Dupa 18 luni de pandemie, in care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa, 17% dintre angajații romani doresc sa lucreze doar la birou, revenirea la birou fiind asociata cu „intoarcerea la normalitate”, și doar 10% vor sa lucreze exclusiv de acasa. Primele șase luni au marcat deja revenirea la…

- Reprezentantii Politiei Locale Mioveni au depistat, in incinta Grupului Școlar Colibași, zece elevi minori care practicau, in mod organizat, jocuri de noroc, chiar in timpul programului de cursuri. Cei zece elevi au fost identificati si sanctionati contraventional de catre Politia Locala Mioveni cu…

- Un tanar de 21 de ani care se afla intr-o sala de jocuri electronice a fost prins cu un certificat verde false. El a fost descoperit in timpul unei razii de pe bulevardul Eroilor de la Tisa, din Timișoara. Sambata seara, in jurul orei 19:30, in timpul controlului, tanarul le-a aratat oamenilor legii…

- Timpul liber, petrecut acasa ar trebui sa fie cel mai relaxant posibil. Cu siguranța un film, o ceașca de ceai sau o carte sunt in general de mare ajutor. Te-ai gandit insa ca aceasta atmosfera placuta poate fi redata cu ușurința și prin intermediul decorațiunilor? Trebuie doar sa mizezi pe anumite…

- La procesiunile de la Iași dedicate Sfintei Parascheva, o femeie a fost surprinsa cand freca un manunchi de maști noi de racla cu moaște, in speranța ca ii va proteja mai mult pe membrii familiei, informeaza ziare.com . Imaginile au fost filmate de reporterii TVR Iași, in cursul zilei de duminica, 11…

- HP a lansat raportul HP Wolf Security Rebellions & Rejections, un studiu global cuprinzator care evidentiaza tensiunile aparute intre echipele IT si angajatii care lucreaza de acasa, tensiuni pe care liderii trebuie sa le rezolve pentru a garanta siguranta muncii in viitor. Noul raport HP de securitate…

- Fosta lidera a Myanmarului Aung San Suu Kyi nu s-a prezentat la redeschiderea procesului sau, luni, a anuntat avocatul sau pentru AFP. Aung San Suu Kyi, care conducea un guvern civil, a fost destituita în februarie în timpul ultimei lovituri de stat a armatei, ceea ce cufundat Myanmarul…