4 iulie - Ziua Independentei Statelor Unite ale Americii, marcata si de Muzeul National de Istorie a Romaniei

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunta lansarea noului site al muzeului si a chatbot-ului Mircea, in cadrul unui eveniment care va avea loc miercuri, incepand cu ora 12,00, la sediul institutiei muzeale.

- Muzeul National de Istorie a Romaniei anunta ca incepand cu data de 26 iunie 2024 miercuri , se va reveni la tarifele uzuale de acces pentru fiecare categorie de vizitatori in parte, dupa cum urmeaza: bull; Adulti ndash; 20 lei persoanabull; Pensionari ndash; 10 lei persoanabull; Elevi, studenti, persoane…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei deschide doua noi expozitii temporare "Capodopere din patrimoniul Muzeului National de Istorie a Romaniei" si "De la Mayer la Preziosi. Spatiul romanesc in viziunea artistilor calatori". Vernisajul acestora va avea loc joi, 20 iunie, ora 13:00, la sediul muzeului…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica Lugoj participa, in premiera, la București, cu obiecte din colecțiile sale de patrimoniu, la expoziția naționala „Rasucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, vernisata la sediul Muzeului Național de Arta Contemporana. Intr-o companie…

- 75 de cadouri primite de cuplul Nicolae si Elena Ceausescu cu diferite ocazii pot fi admirate incepand de astazi pana in septembrie la Buzau. Muzeul Judetean a vernisat expozitia temporara „Un cuplu, o epoca, multe cadouri”, organizata in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Romaniei. In expozitie,…

- "DAR. Donatii, achizitii, recuperari, descoperiri arheologice" este o noua expozitie temporara, ce se va deschide la 22 mai 2024 la Muzeul National de Istorie a Romaniei. In anul 1972, la momentul deschiderii pentru public a Muzeului National de Istorie a Romaniei, in colectiile institutiei se aflau…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei nu va organiza in acest an Noaptea Muzeelor, a anuntat prin intermediul unei postari pe pagina de socializare, azi, 14 mai 2024. Iata anuntul de pe pagina de Facebook a Muzeului National de Istorie a Romaniei: Incepand de miercuri, 15 mai a.c., se aplica un cost…

- Data de 10 mai reprezinta o zi cu totul aparte pentru fiecare roman, marcand trei momente importante din istoria Romaniei: inceputul domniei lui Carol I, Independenta de stat si incoronarea primului rege al tarii. In acest context, Muzeul National de Istorie a Romaniei MNIR aduce in atentie o piesa…