4 idei despre cum să faci să petreci timp în cuplu şi după ce se naşte copilul 1.Petreceti timp de calitate impreuna Toata lumea iti spune sa ai grija dupa nasterea copilului si sa nu-ti neglijezi relatia de cuplu. Si mai ales daca n-ai gasit nici o bona care sa te satisfaca, iata cum te trezesti in fata unei situatii aproape imposibile. Asadar, ia copilul cu voi si totodata incercati sa petrecti timp si unul cu altul. 2. Alegeti locurile in care si copilul se simte bine 2.locurile in care si copilul se simte bine Tocmai ca sa aveti o seara reusita, alegeti cu atentie locul in care vreti sa mergeti: ori puneti-l in carucior, daca stiti ca-I plac plimbarile lungi pe afara, ori in scaunul de masina si faceti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

