Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati prezinta lista locurilor de munca vacante din strainatate. Astfel, in aceasta perioada, prin intermendiul retelei Eures sunt disponibile 1.295 de posturi. Olanda este una dintre tarile care ofera cele mai multe locuri de munca. Printre…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.212 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Olanda si Polonia, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor centralizate…

- Accesoriile de birotica și produsele de papetarie sunt absolut esențiale pentru un bun randament la munca, pentru efectuarea fara impedimente și stres a sarcinilor de zi cu zi și, in general, pentru o zi mai ușoara de munca. Printre cele mai utilizate articole de papetarie și birotica se numara pixurile,…

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu cu aceeasi viteza pentru toti angajatii, in conditiile in care, pentru zona industriala, veniturile lunare vor avea o crestere de minim 10% fata de sfarsitul anului 2017, iar pentru angajatii din categoria white collar, lista beneficilor va fi completata…

- Tinerii români sunt printre europenii cei mai putini dispusi sa se mute în alt stat al UE în cautarea unui nloc de munca, arata un studiu al Departamentului de staticica al Comisiei Europene EUROSTAT.

- Deseori, industria auto a avut ca regula de baza faptul ca masinile din segmentele superioare primeau acces la cele mai noi tehnologii, in timp ce clientii automobilelor medii sau compacte se multumeau cu mai putin. Dar lucrurile s-au schimbat.

- Agentii economici ofera vineri, la nivel national, 25.478 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe...