4 din 10 români nu sunt conectați la canalizare (INS) Aproape 11,28 milioane de locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare anul trecut, reprezentand 59,2% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 264.473 persoane mai mult decat in anul 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni, conform Agerpres. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populatiei conectate la sistemele de canalizare, in total populatie rezidenta, s-a inregistrat in regiunea Bucuresti-Ilfov (99%), urmata de regiunea Centru (70,7%) si Vest (68,4%).

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

