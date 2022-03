Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- „Noua cladire se va intinde pe 8.000 de metri patrati si va include un nou spatiu de productie dotat cu tehnologii de ultima generatie, precum si un centru de cercetare si dezvoltare, care va continua sa dezvolte tehnici inovatoare de produs. Totodata, Moncler a decis sa construiasca si o gradinita…

- ”Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) au luat nota cu surprindere de proiectul de Hotarare de Guvern care instituie o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor de prima la asigurarile RCA. Propunerea…

- Ministerul Sanatatii cauta presedinte pentru Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), urmand sa organizeze in aceasta luna un concurs pentru ocuparea acestui post. Dosarele de inscriere se pot depune pana pe 4 februarie la sediul Ministerului Sanatatii, urmand…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, se afla in mijlocul ultimelor tensiuni din coaliția de guvernare dintre PNL și PSD. Felul in care gestioneaza acesta valul 5 al pandemiei de coronavirus a provocat un schimb de replici intre purtatorii de cuvant a celor doua formațiunii, Ionuț Stroe și Radu Oprea,…

- Primele doze de vaccin anti-COVID pentru copiii de 5-11 ani sosesc in Romania in perioada 21-25 ianuarie, anunța Ministerul Sanatații. In perioada 21-25 ianuarie 2022 va fi livrata de catre producator prima tranșa de vaccin pediatric anti COVID-19 destinat vaccinarii copiilor cu varste intre 5-11 ani.…

- “Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atentia asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale prin prorogarea a doua masuri care ar fi trebuit sa intre in vigoare in acest an: contributia personala pentru unele servicii medicale in regim de ambulatoriu clinic…

- Guvernul a decis acordarea unui ajutor social și a unei diferențe pensionarilor cu pensii mici in prima luna a anului 2022. Astfel ca persoanele care au pensia minima de 1.000 de lei vor primi in aceasta luna 1.200 de lei, pentru ca sa aiba un venit de 2.200 de lei. Ministrul Muncii, Marius Budai,…