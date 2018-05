4 cuvinte care te vor scoate in evidenta la interviul de angajare

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou raport evidențiaza efectele fatale ale știrilor de pe Facebook in țarile in curs de dezvoltare, in care dezinformarea și discursul care indeamna la ura alimenteaza atacurile transferandu-le in lumea reala, iar Silicon Valley este acuzat ca nu face nimic pentru a diminua acest fenomen.

- INTERVIU ECKERLE AUTOMOTIVE MIERCURI, 18 APRILIE 2018 Eckerle Automotive Cluj-Napoca angajeaza OPERATORI pentru asamblarea de componente electrice Interviul se organizeaza miercuri, 18 aprilie 2018 ora 11.00 la sediul Centrului de

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca decizia NATO de a expulza mai multi diplomati rusi in contextul atacului neurotoxic din Marea Britanie scoate in evidenta relevanta Aliantei Nord-Atlantice, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- O duba a politiei din Boston a ramas blocata in zapada zilele trecute. Din fericire pentru sofer, un barbat deghizat in Elsa se afla prin apropiere. Acesta a reusit sa impinga, singur, vehiculul. „Zana” se numeste Jason Paul. Barbatul se afla intr-un bar din apropiere cand a vazut duba blocata in…

- Eckerle Automotive Cluj-Napoca angajeaza OPERATORI pentru asamblarea de componente electrice Interviul se organizeaza marti, 20 martie 2018 ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un

- Actualul ministru al Justiției, Alexandru Tanase a reacționat in urma apariției unei discuții dintre acesta și omul de afaceri Veaceslav Platon. In cadrul dialogului subiectul principal a fost jaful bancar din Moldova. Fostul președinte CC puncteaza ca nuu poate fi sigur asupra autenticitații acestei…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta in baza H.G. nr. 286 2011 art. 38 alin. 1 lit. a , anunta amanarea concursului din data de 02.03.2018, ora 10.00 ndash; proba scrisa si data de 07.03.2018, ora 10.00 ndash; interviul pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursa externa, a 3 posturi contractuale…

- RADET Constanta scoate la concurs 1 post vacant de cititor contoare. constituie avantaj calificarea in meseria de electrician sau instalator; disponibilitate pentru mers pe jos si intrare in camine stradale sau subsol de bloc. RADET Constanta asigura pregatirea necesara in vederea insusirii cunostintelor.…