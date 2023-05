Stiri pe aceeasi tema

- Un uriaș efort de salvare este in desfașurare in Columbia pentru a gasi patru copii care au disparut dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in jungla amazoniana, informeaza autoritatea aviatica din Columbia, citata de France24.Avionul, in care se aflau pilotul și șase persoane, dintre care…

- Un american s-a prabușit intenționat cu un avion ușor, pentru a obține vizualizari pe canalul sau de Youtube. Filmarea a fost vazuta de milioane de oameni, dar a fost analizata și de anchetatorii care il vor duce in fața justiției. Barbatul a decis ca va pleda vinovat. Americanul Trevor Jacob, de 29…

- Un mehedințean, de 51 de ani, a scapat cu viața dupa ce l-a lovit trenul, in comuna Butoiești. Barbatul era la volanul unei mașini. Poliția orașului Strehaia a fost sesizata de o femeie ca in comuna Butoiești s-a produs un accident rutier intre un autoturism și un tren. Polițiștii au stabilit ca barbatul…

- O femeie a scapat ca prin minune cu viata de sub roțile unui TIR. Acesta a lovit-o cand traversa strada regulamentar, pe trecere de pietoni. Accidentul a avut loc in weekend, in Ramnicu Sarat (Buzau), pe un tronson al Drumului European E85 care traverseaza orașul. Conform inregistrarilor unei camere…

- Un bolivian care s-a ratacit in jungla amazoniana pe 25 ianuarie, in timpul unei partide de vanatoare, a povestit ca a supravietuit timp de o luna hranindu-se cu insecte si rame si band apa de ploaie adunata in cizme si chiar propria urina, atunci cand nu ploua.

- Sora Deliei a divorțat. Are doi copii cu Razvan Miheț Oana Matache, sora Deliei, a divorțat de Razvan Miheț. In ultima vreme, in presa au existat mai multe speculații referitoare la acest subiect. Oana a refuzat sa faca insa comentarii publice cu privire la divorț. Totul pana saptamana aceasta, cand…

- V. Stoica Doi tineri, in varsta de 32, respectiv 35 de ani, au scapat cu viața dintr-un eveniment rutier produs, ieri dimineața, pe DN1, la ieșirea din Azuga. Puțin dupa ora 10.00, duminica dimineața, un brad de dimensiuni impresionante, 15 metri inalțime și circa 70 de centimetri grosime, s-a prabușit…