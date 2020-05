4 cazuri noi de coronavirus, de ieri, în Mureș Pana astazi, in județul Mureș au fost confirmate 602 cazuri de persoane infectate cu COVID. De asemenea, pana astazi, 330 de persoane au fost declarate vindecate și externate, iar 56 de persoane diagnosticate cu infecție cu coronavirus au decedat. In spitalele din județ sunt internate 38 de persoane cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, […] Sursa articolului: 4 cazuri noi de coronavirus... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, 45 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, iar 46 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, potrivit datelor DSP Mureș. Totodata, pana la aceasta data, 246 persoane au fost declarate vindecate și externate in județul Mureș. Direcția…

- Autoritațile au anunțat ca pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate in total 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea, 6.144 au fost declarate vindecate și externate, iar la ATI, in acest moment, sunt internați 234 de pacienți Totodata, pana acum,…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național…

- Autoritațile au raportat 11.616 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, dintre care 3.404 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 650 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre acestea 34 in județul Mureș. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Pe modelul catorva primari din județul Mureș, prea puțini din pacate, edilul din Ibanești, Dan Vasile Dumitru, a anunțat astazi, in mod transparent, situația comunei in ceea ce privește pandemia de Coronavirus. Chiar daca anunțul nu este unul sensibil, care sa reflecte cazuri confirmate, il redam integral…

- Pana la data de 14 aprilie 2020, in comuna Craciunesti din judetul Mures au fost inregistrate 76 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Totodata, au fost identificate si izolate la domiciliu un numar de 224 de persoane (contacti). De asemenea, in 7 dintre 76 de cazuri evolutia a fost nefavorabila…

- Din cele 465 de probe procesate astazi, 87 au rezultat pozitiv. Astfel, numarul moldovenilor infectați cu noul Coronavirus ajunge la 1799. Anunțul a fost facut de șeful statului, Igor Dodon. S-au externat 134 de persoane pina la moment. Pina la finalul zilei, vor fi externate și alte persoane, anunța…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Italia, care a raportat 3.233 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. 349 de persoane au murit din cauza COVID-19 in acest interval. In total, 27.980 de persoane au fost infectate in Italia cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cauzate de COVID-19 se ridica la 2.158.…