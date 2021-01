4 cărți inspiraționale despre economie Odata cu revoluția industriala, economiile globale s-au dezvoltat tot mai mult. Primul economist in adevaratul sens al cuvantului a fost Adam Smith, ce a definit termeni precum economia naționala și produsele aferente, legea cererii și a ofertei, diviziunea forței de munca, precum și teoriile despre prețuri. Schimbarile structurale la nivelul mai multor industrii sunt lucrurile care diferențiaza Revoluția Industriala de perioada premergatoare acesteia. In Europa, capitalismul inlocuiește mercantilismul și se stabilește ca un nou curent cu care putem sa lucram chiar și in prezent. Economia actuala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea economiei în zona pozitiva este deplasata spre trimestrul II 2021, urmând ca si în primultrimestru al anului 2021 sa avem o usoara contractie economica fata de primul trimestru 2020”, se arata într-o nota a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP).…

- Blocul National Sindical considera ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este mult dezechilibrat in favoarea componentei economice si nu are o contributie la coeziunea economica, sociala si teritoriala, a declarat, duminica, presedintele BNS, Dumitru Costin. "PNRR trebuie…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite si-a imbunatatit usor previziunile economice, anticipand pentru 2021 o crestere economica de 4,2%, fata de un ritm de 4% prognozat anterior, si o rata a somajului de 5%, potrivit Sumarului previziunilor economice publicat miercuri, transmite CNBC. Citește…

- Tina Turner a lansat pe 1 decembrie cartea de memorii „Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good” si, intr-un interviu acordat Variety, artista in varsta de 81 de ani marturiseste ca nu isi doreste sa mai cante, gasindu-si linistea in spiritualitate si practici budiste, potrivit…

- Cu toții suntem de acord ca un spațiu de lucru adaptat gusturilor și nevoilor noastre ne poate face mult mai productivi. Și a fi productiv este cu adevarat ceea ce ne intereseaza in munca și studiile noastre. Din acest motiv, alegerea unui birou confortabil este un aspect fundamental de luat in considerare…

- ​Revenirea economica se va tempera în ultimul trimestru, vom asista la o creștere ”accelerata” a raportului datorie publica /PIB pe termen scurt, iar leul este supraevaluat, urmând ca o corecție sa aiba loc treptat. Acestea sunt doar 3 dintre concluziile economistului șef al…

- Lumea poveștilor este extrem de incapatoare și, cu toate ca este vizitata mai ales de copii, și adulții se pot pierde ocazional prin labirinturile ei.De-a lungul timpului, multe povești au captat atenția copiilor și i-au ajutat sa iși dezvolte imaginația, sa iși imbogațeasca limbajul și sa nu fie niciodata…

- Lucrurile ar trebuie sa se simplifice odata cu apariția noilor buletine. Acestea vor conține inclusiv amprentele titularului și pot fi folosite la diverse ghișee ale statului in locul altor documente. Mai mult, noile carti de identitate va putea fi eliberat de la varsta de 12 ani, daca parinții copilului…