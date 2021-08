Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, alaturi de cei ai Secției 4 Poliție Rurala au reținut pentru 24 de ore patru barbați, cu varste cuprinse intre 31 și 36 de ani, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.Fața…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, alaturi de cei ai Secției 4 Poliție Rurala au reținut pentru 24 de ore patru barbați, cu varste cuprinse intre 31 și 36 de ani, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.…

- Nr. 506660 din 11 august 2021 BULETIN DE PRESA Banuiti de talharie calificata, retinuti de politistii de investigatii criminale Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau au identificat si retinut un tanar de 20 de ani si o femeie de 21 de ani, banuiti de comiterea infractiunii…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bacau au identificat și reținut un tanar de 20 de ani și o femeie de 21 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie calificata. La data de 14 iulie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au fost sesizați prin 112, de catre…

- Trei barbati retinuti de politisti dupa sustragerea unui autovehicul.In cursul zilei de ieri, 1 august, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar au retinut pentru 24 de ore trei barbati, cu varste cuprinse intre 16 si 30 de ani, banuiti de savarsirea faptei, informeaza IPJ Constanta.Astfel, la…

- La data de 29 iulie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au efectuat sapte perchezitii domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de proxenetism. Din cercetari…

- Un accident rutier, in care a fost implicat un autoturism, a avut loc duminica seara pe raza localitații clujene Viișoara. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 21.20, fiind provocat de un șofer sub influența alcoolului. La fața locului s-au prezentat polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- In perioada 12 - 13 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Turda, impreuna cu cei ai Sectiei 9 Politie Rurala, au actionat pe raza municipiului si a comunelor arondate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!