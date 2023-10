Biblioteca Aman organizeaza in parteneriat cu Logiscool Craiova 4 ateliere GRATUITE de 3D Printing și Creare și Editare Video. Atelierele sunt finanțate din grantul anual oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, prin Ambasada S.U.A. la București. Atelierele se vor desfașura in perioada 30 octombrie – 3 noiembrie , de luni pana vineri dupa cum urmeaza: grupa I intre orele 9:00-13:00, grupa a II-a intre orele 13:30-16:30. Atelierele se adreseaza elevilor cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani. In cadrul atelierelor participanții vor invața elementele de baza ale editarii imaginii…