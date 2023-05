Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat un atac aerian major in doua valuri asupra Kievului, in noaptea de sambata spre duminica. Este cel mai mare atac cu drone asupra capitalei de la inceputul razboiului, potrivit oficialilor ucraineni. Kievul celebreaza implinirea a 1.

- In timp ce concursul Eurovision se desfasura in Marea Britanie, sambata seara tarziu, rachete rusesti au lovit orasul Ternopil, din vestul Ucrainei, de unde este originar duo-ul electro-pop Tvorchi, care a reprezentat Ucraina in acest an, relateaza Reuters.

- Jude Bellingham (19 ani) este prima ținta a lui Real Madrid pentru sezonul viitor. Madrilenii merg la Dortmund pentru a-i prezenta internaționalului englez oferta. Sunt dispuși sa plateasca peste 100 de milioane de euro. „Mașina” de transferuri a Realului se pune in mișcare. Prima ținta a madrilenilor…

- Consultantul politic este de parere ca ținta a fost Rareș Bogdan Sursa articolului: Miron Mitrea, despre MEGA-dosarul șpagii de 20 de milioane de euro de la Otopeni: „Rareș Bogdan a fost ținta" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Au fost scandaluri peste scandaluri la reunirea celebrei A.S.I.A, trupa ce facea furori in anii 2000. Fondatoarea Irina Nicolae s-a rasculat, inițial, ca nu a fost invitata sa faca parte din noua formula de revenire. Apoi, la concertul de la Sala Palatului, unele voci au spus ca sala ar fi fost mai…

- Departamentul de Justitie si FBI investigheaza ByteDance, dezvoltatorul TikTok, care ar fi folosit aplicatia pentru a spiona mai multi jurnalisti din Statele Unite. Cele doua institutii americane colaboreaza cu procuratura Districtului de Est al Virginiei pentru a investiga modul in care jurnalistii…

- Serviciile speciale ale Federatiei Ruse ar fi intentionat sa destabilizeze situatia in Republica Moldova, inclusiv in cadrul mitingului convocat pentru duminica la Chisinai, sustine seful Politiei Nationale din Republica Moldova, Viorel Cernautean, care a prezentat, in cadrul unui briefing de presa,…

- Tinta ministerului este ca in 2023 sa se efectueze plati in valoare de 6,3 mld. de euro numai din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), adica aproape un sfert din toti banii, care trebuie absorbiti pana in 2027. 44 de apeluri de proiecte pentru Planul National de Redresare si Rezilienta…