Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, la Guvern, ca deși nu s-au decis restricțiile pentru Paștele Ortodox, totuși nu se pune problema ca ortodocșilor sa le fie restricționat accesul la Biserica in noaptea de Inviere. „Nu se pune nicio discutie de a limita. Ca o sa fie ora 01, ora 03, ora…

- La romanii din Feldioara, ȋn duminica de Lasatul Secului pentru postul Paștelui avea loc obiceiul ,,Burdioazelor”. Ȋn acest moment de ȋnnoire a timpului, la ȋnceput de primavara, grupuri de tineri din localitate se mascau ȋntr-un chip greu de recunoscut și colindau satul ȋn carute cu coviltir. De obicei,…

- Calendar ortodox: Cand pica Pastele 2021. Sarbatori de Paste 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.Pastele ortodox 2021 pica in 2 mai, iar Pastele catolic 2021 in 4 aprilie.CAND PICA PASTELE 2021 și in urmatorii ani:Cand pica Pastele Ortodox 2021 și in 2022, 2023, 2024, 2025:Paștele…

- Dupa o scurta perioada de acomodare, fireasca pentru un debutant in administratia publica locala, tanarul primar de la Dobra, Dan Nica si-a intrat in ritm si este cand pe teren, cand la Targoviste, la diferitele institutii unde ii este reclamata prezenta. Cunoaste problemele comunei, are proiecte si…

- Anul Nou Chinezesc incepe vineri, 12 februarie 2021. Este Anul Bivolului de Metal, de care sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri. Acesta se va termina in 30 ianuarie 2022. Anul Nou Chinezesc se sarbatorește intr-o perioada diferita de la un an la altul, deoarece se bazeaza pe calendarul care ține…

- Elevii intra azi, dupa terminarea cursurilor online, in vacanta intersemestriala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie agerpres . Anul scolar 2020-2021 este structurat pe doua semestre, care insumeaza 34 de saptamani. Semestrul al II-lea incepe pe 8 februarie si se va incheia…

- Pentru credinciosii de rit/stil vechi, sarbatorile de iarna (Craciunul) incep in ziua de 7 ianuarie, motivul fiind acela ca in calendarul iulian (sau cel pe stil vechi) exista un decalaj de 13 zile fata de cel oficial, potrivit site-ului https://vesmintebisericesti.ro/ .