4 964 de cazuri și 79 decese în ultimele 24 de ore In unitațile sanitare sunt internate peste 10 400 de persoane, din care 1 203 la terapie intensiva. Peste 50 000 de persoane confirmare pozitiv cu SAR-CoV-2 sunt in izolare la domiciliu, iar alte aproape 14 000 se afa in izolare instituționala. In ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 35 406 de teste. In […] Articolul 4 964 de cazuri și 79 decese in ultimele 24 de ore apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 3.382 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi, in Romania, in condițiile in care au fost efectuate aproape 33.000 de teste Real Time PCR și rapide, in ultimele 24 de ore. Au fost anunțate, de asemenea, 119 decese, iar la Terapie Intensiva sunt internați 978 de pacienți. Județul Brașov are…

- Pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.058 cazuri noi…

- Pana astazi, 4 februarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.957 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 67 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 207 persoane cu test pozitiv in…

- Astazi au fost anunțate 1.825 de cazuri noi din peste 15.000 de teste efectuate. Totodata, 71 de persoane au decedat iar 997 sunt internate la ATI in acest moment. Județul Brașov a raportat 75 de cazuri, in Mureș sunt 44 de noi imbolnaviri, județul Covasna a anunțat 2 cazuri, iar Harghita 8 cazuri noi…

- In ultimele 24 ore au fost raportate 88 de decese (57 barbați și 31 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.751. Dintre acestea, 1.081 sunt internate la ATI. In județul Brașov au fost raportate 139 de cazuri noi și o incidența de 2,67, in Mureș…

- Au fost raportate și 71 de decese (48 barbați și 23 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.001. Dintre acestea, 1.083 sunt internate la ATI. In zona noastra, județul Brașov are 91 de cazuri noi și incidența de 2,84 la mia de locuitori, județul…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.498; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Cel mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica arata ca numarul romanilor rapusi de COVID-19 a ajuns la 13.862, dupa ce alte 164 de persoane au murit din cauza noului coronavirus. Romania raporteaza in continuare un numar mare de pacienti COVID la Terapie Intensiva, 1.267, deși numarul de…