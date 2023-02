Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5004 șomeri (din care 2618 femei), rata șomajului fiind de 3,04 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,83 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,85 %, in creștere cu 0,10 pp decat cea din luna noiembrie a anului 2022. Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii decembrie 2022, respectiv de…

- La sfarsitul lunii decembrie, rata somajului inregistrat la nivelul AJOFM Valcea a fost de 3,42 % .Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4757 șomeri din care 2357 femei.Din totalul somerilor inregistrati in evidențele AJOFM Valcea, 1492 sunt beneficiari de indemnizatie de…

- La sfarsitul lunii noiembrie 2022, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud erau inregistrati 4882 someri (din care 2497 femei), rata somajului fiind de 4,34 %. Comparativ cu luna precedenta, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere cu 0,18 pp.…

- N.Dumitrescu * Peste 5.000 de persoane și-au gasit un loc de munca Conform datelor Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca Prahova, rata șomajului inregistrata in luna noiembrie 2022 a fost de 2,25%. Asta inseamna ca rata șomajului ramane, in județul nostru, la final de an, sub cea inregistrata…

- La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.146 șomeri (din care 3.863 femei), rata șomajului fiind de 3,59%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,56%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…