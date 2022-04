Stiri pe aceeasi tema

- 61 de percheziții domiciliare la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Astazi, 14 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, sprijiniți de polițiști din cadrul brigazilor și serviciilor de combatere a criminalitații organizate Alba-Iulia, Hunedoara...

- Cei cinci au fost retinuti, in urma a 7 perchezitii domiciliare desfasurate de politistii din Mures, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru furt calificat. In cursul zilei de marți, 12 aprilie 2022, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.2 Band au efectuat 7 perchezitii domiciliare…

- FOTO| PERCHEZIȚII in Alba și Cluj la traficanții de droguri de mare risc: Trei persoane REȚINUTE. Ce au gasit oamenii legii FOTO| PERCHEZIȚII in Alba și Cluj la traficanții de droguri de mare risc: Trei persoane REȚINUTE. Ce au gasit oamenii legii In cursul zilei de joi, 10 martie 2022, polițiștii Brigazii…

Oamenii legii au organizat joi, șase percheziții domiciliare la traficanții de droguri din județele Cluj și Alba. La data de 10 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații...

- In 28 februarie, polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures, in baza ordonantelor de delegare emise de procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, au efectuat un numar de 4 perchezitii domiciliare in județul…

- Ieri, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj și polițiștii serviciilor de combatere a criminalitații organizate Salaj și Maramureș, au efectuat 15 percheziții domiciliare, in municipiile…

- La data de 9 februarie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat doua actiuni, in cadrul carora au prins, in flagrant delict, mai multe persoane, cercetate pentru comiterea infractiunilor…

- Trei persoane au fost retinute de DIICOT Suceava in urma a trei perchezitii domiciliare ce s-au desfasurat, joi, in cadrul unui dosar vizand comiterea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si risc, pe raza judetului. Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, vineri, de purtatorul de cuvant…