39 noi cazuri de infectare cu coronavirus în Timiș. Care este situația la nivel național In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 41 de noi decese (30 barbați și 11 femei) și 1.145 de infectari cu COVID-19, anunța autoritațile. In Timiș au fost inregistrate 39 de cazuri noi, au fost carantinate 61 persoane și au intrat in izolare 37 persoane. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 61.768 de cazuri […] Articolul 39 noi cazuri de infectare cu coronavirus in Timiș. Care este situația la nivel național a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

