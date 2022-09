Stiri pe aceeasi tema

- Au fost semnate 8 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 35.672.296,77 lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Dintre acestea, 7 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale si…

- Comuna Dumitrești a primit peste 18 milioane de lei pentru reabilitarea imobilului in care a funcționat Caminul de fete. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat ca au fost semnate 13 noi contracte de finanțare, in valoare totala nerambursabila de 40.137.726,32 lei, prin…

- Consiliul Județean Vrancea va implementa patru proiecte majore de modernizare a infrastructurii rutiere utilizand fonduri alocate prin Programul National de Investitii (PNI) „Anghel Saligny”, gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Astfel, finanțarea totala de 140…

- „Lupta” dintre partidele politice din Turda continua, iar de aceasta data, PMP Turda aduce in fața turdenilor modul in care administrația locala a gestionat fondurile europene. PMP Turda declara ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a descoperit nereguli in modul in care primarul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Primaria Targoviște au incheiat contractul de finanțare pentru lucrari de modernizare la Școala Radu cel Mare. Valoarea proiectului este de opt milioane de lei iar banii sunt alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta…

- Primaria municipiului Campina a semnat, alaturi de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, un nou contract de finanțare cu fonduri europene pentru Campina, in valoare de peste 1,1 milioane euro, pentru construirea unui nou bloc…

- Primaria Bacau a semnat, ieri, primul contract finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și primarii. La ceremonie a fost prezent și premierul Nicolae... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primele 7 contracte din Romania, finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de peste 92 milioane de lei, au fost semnate, astazi, de ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, in prezenta prim ministrului Nicolae Ionel Ciuca.Potrivit unui comunicat al MDLPA, contractele incheiate…