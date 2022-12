39% dintre parintii plecati nu vin acasa de Sarbatori Organizația Salvați Copiii Romania, in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, lanseaza o campanie de informare destinata parinților care muncesc in strainatate si persoanelor in grija carora au ramas copiii, cu privire la modificarile legislative adoptate in 2022, de natura a facilita realizarea procedurii de delegare temporara a autoritații parintești. Doi din cinci (39%) dintre parinții care lucreaza peste granița nu vor veni acasa pentru Sarbatorile de iarna, in vreme ce 46% dintre… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

