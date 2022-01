Stiri pe aceeasi tema

- Operatiuni de cautare au fost lansate marti pentru a gasi 39 de persoane date disparute dupa ce ambarcatiunea lor s-a rasturnat sambata, suspectata ca transporta imigranti in largul coastelor Floridei, a anuntat garda de coasta a SUA, noteaza AFP preluat de agerpres. Vasul, plecat din Insulele Bimini,…

- Seismul s-a produs in jurul orei 1:08 AM (ora locala) și a avut epicentrul in largul coastei Kyushu, cea mai sudica dintre cele patru insule principale ale Japoniei. #Earthquake in the city of #Oita ( #Japan ) with a magnitude of 6.6 points. pic.twitter.com/bJHqXIR3KP — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81)…

- Actorul francez Gaspard Ulliel, castigator a doua premii Cesar, a murit miercuri la varsta de 37 de ani, in urma unui accident de schi petrecut in Alpi, informeaza Agerpres citand AFP. Artistul este cunoscut pe plan internațional pentru pentru rolurile din „Hannibal Rising”, „A very long engagement”…

- Sidney Poitier, care a rupt barierele rasiale ca primul actor afro-american care a caștigat premierul Oscar pentru cel mai mult actor pentru rolul sau din ”Lilies of the Field” și care a inspirat o generație in timpul mișcarii pentru drepturile civile, a murit la 94 de ani, informeaza Hotnews . Decesul…

- Legendarul actor Sidney Poitier, a carui cariera de 71 de ani a inclus roluri emblematice in filmele clasice de la Hollywood, „Ghici cine vine la cina” , „In arșița nopții” sau „Crinii campului” a murit, vineri, la 94 de ani. Cauza morții nu este cunoscuta momentan, informeaza New York Post . Trista…

- Proteste ample au izbucnit, marti seara, in mai multe orase din Kazahstan dupa ce guvernul a ridicat plafonul preturilor gazului petrolier lichefiat (GPL) si costul acestei extrem de populare alternative la benzina a crescut, transmit agentiile Reuters si France Presse.Poliția a folosit grenade paralizante…

- Emirate Arabe Unite au decis sa instituie saptamana de lucru de patru zile si jumatate, care se va intinde de luni pana vineri la pranz, și sa mute weekendul in zilele de sambata și duminica, relateaza Agerpres citand France Presse. Pana acum, zilele de weekend din Emirate erau vinerea și sambata, cum…

- Primarul ales al New York-ului, democratul Eric Adams, a declarat joi ca va încasa primele sale trei salarii în aceasta functie în bitcoin si ca orasul va deveni „un centru al industriei criptomonedelor”, anunța agenția Reuters, citata de News.ro.„În…