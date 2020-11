Stiri pe aceeasi tema

- Enoriașii constanțeni au ignorat complet carantina impusa in oraș și au mers in numar mare la biserica. 39 de persoane au fost depistate de polițiști in timp ce participau la o slujba religioasa, fara sa poarte maști și fara sa pastreze distanța. Oamenii legii au aplicat amenzi.

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o serie de controale pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru a verifica respectarea masurilor impotriva COVID-19.La data de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, alaturi de polițiști locali și jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tigveni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in data de 14 noiembrie, intr-o locație privata de pe raza localitații Ciofrangeni a fost organizat un eveniment privat, la care au participat mai multe persoane. Petrecerea a fost oprita de polițiști.…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București - Serviciul Antidrog și procurorii DIICOT au descins in mai multe locații din Capitala și din mai multe județe la persoane banuite ca vindeau etnobotnice. Șapte persoane au fost reținute, anunța MEDIAFAX.In cadrul…

- Politistii vranceni au intrerupt o petrecere privata la care participau 11 persoane organizata de administratorul unei pensiuni din Tulnici, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 9 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Tulnici s-au…

- In cursul zilei de duminica, in jurul orei 09:30, polițiștii din Gura Humorului au constatat ca la un lacaș de cult din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, se desfașura o slujba religioasa oficiata de un pastor din aceeași localitate, la care participau aproximativ 40 de persoane, dintre acestea…

- O petrecere aniversara care urma sa aiba loc sambata seara la o pensiune din Blaj a fost oprita de polițiștii din Alba. Mai mult de atat, atat proprietarul pensiunii dar și barbatul care iși invitase 15 oaspeți la petrecere, au fost amendați, potrivit unui comunicat de presa transmis de Poliția Romana. …

