39 de cazuri de COVID-19 în județul Neamț, 6 cu varianta Delta In ultimele sapte zile, in judetul Neamt au fost inregistrate 39 de cazuri noi de COVID-19, informeaza Directia de Sanatate Publica, arata Agerpres.. Patru dintre cele 39 de persoane infectate au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu schema completa, iar una cu o singura doza. Dintre cazurile nou-confirmate, sase sunt cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2, fiind vorba de 4 barbati si 2 femei. O persoana este vaccinata cu schema completa si una este venita din strainatate. „In perioada 7 – 14 august au fost depistate si anchetate doua focare in comuna Urecheni – un focar de familie si un focar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

