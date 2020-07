Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de 20 de ani, intreaga lume era in doliu dupa tragicul accident in care Printesa Diana si-a pierdut viata. De atunci si pana astazi multe secrete din viata ei privata au iesit la iveala. Iata cateva dintre ele...

- Seria accidentelor rutiere grave soldate cu pierderi de vieți omenești continua in zona noastra. Noaptea trecuta pe Autostrada Transilvania a avut loc un accident rutier soldat cu doi morți! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Bula catre tatal sau a doua zi dupa noaptea nuntii:– Tata eu divortez!– Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? – Nu conteaza eu divortez!– Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? – Tata, sotia mea este fecioara!Dupa un timp de gandire spune tatal:– Apoi fiule ai dreptate!…

- Adrian Minune se afla in același club cu Jador și Mario Fresh, in ziua in care cei doi cantareți au fost luați la bataie de patru indivizi. Doar ca manelistul s-a ținut departe de scandaluri și a reușit doar sa se distreze foarte mult.

- S-au desparțit, s-au impacat, și-au aruncat cuvinte grele, dar sunt din nou impreuna. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt au petrecut amandoi in urma cu o noapte. Omul de afaceri a mers la mare dupa focoasa blonda.

- Regina Elisabeta, Prințul William, Camilla și ceilalți membri ai Familiei Regale i-au oferit de-a lungul timpului mai multe cadouri extravagante lui Kate Middleton. Printre aceste cadouri se numara o casa și cateva dintre cele mai faimoase piese de bijuterii din istorie. De cand s-a maritat cu Prințul…

- Sute de tineri au facut petrecere in noaptea de sambata spre duminica in fata unui restaurant din parcul Herastrau. Politistii au venit in inspectie, insa petrecaretii nu au putut fi amendati, pentru ca nu exista baza legala. Amenzi se pot da doar de luni, potrivit Mediafax.Zeci de tineri…

- Peste 1,2 milioane de oameni, din toata lumea, au petrecut de 1 Mai la cel mai mare party de acasa, OVERNIGHT. Show-ul de divertisment realizat de catre UNTOLD și PRO TV, a fost o premiera in materie de transmisie, ajungand la peste 1,2 milioane de oameni, transmisia live fiind facuta simultan la PRO…