Alte 389 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 sint asociate cu contact in afara țarii: 2- Marea Britanie, 1- Romania, 1- Germania, transmite Noi.md. Numarul total de teste efectuate – 5092. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 369402. Din numarul total de cazuri, 7 sint in rindul lucratorilo