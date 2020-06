Stiri pe aceeasi tema

- Informarea transmisa de Grupul de Comunicare Strategica vineri, la ora 13.00, arata o scadere ușoara, fața de ieri, a numarului de cazuri noi de imbolnavire.Potrivit informarii, in județul Suceava sunt confirmate cu Covid-19 3.871 de cazuri, dintre care 19 cazuri s-au inregistrat de la ultima ...

- Numarul total de suceveni infectați cu Covid -19, comunicat, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica, pentru județul Suceava este de 3.540 de cazuri, dintre care șase sunt cazuri noi.La nivel național, pana in data de 3 iunie au fost confirmate 19.669 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat vineri, 29 mai, ca in județul Suceava sunt 3.496 de persoane infectate cu COVID-19, adica 15 cazuri noi fața de raportarea de joi. Joi au fost 16 cazuri noi.La nivel național sunt in total 18.982 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, ...

- Numarul total de cazuri de COVID-19 raportat, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategica pentru județul Suceava a scazut, inexplicabil, fața de cel raportat marți. Astfel, daca marți, 19 mai, au fost raportate 3.478 de cazuri, cu 30 de cazuri nou confirmate, miercuri, 20 mai, numarul total de ...

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 16.871, dupa ce, duminica, au fost confirmate 167 de cazuri noi. Numarul deceselor a ajuns la 1.107.Azi, la ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța ultimul bilanț COVID-19 in Romania: cate cazuri au fost confirmate in ultimele…

- Grupul de Comunicare Strategica de la Guvern a raportat, vineri seara, cinci noi decese cu COVID-19 in județul Suceava, dar similitudinea datelor conduc la ideea ca doua cazuri au fost raportate de doua ori.Decesul comunicat cu nr. 740 este al unui barbat in varsta de 48 ani, internat in data de 21…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, sambata, la ora 13.00, doar 22 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus confirmate in județul Suceava, numarul acestora ajungand la 2.499. Sunt inregistrate oficial, pana la aceasta ora, in județ, 107 decese ale unor persoane confirmate cu ...

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, astazi, ca in judetul Suceava s-au inregistrat nu mai putin de 123 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus. Potrivit raportarii oficiale, numarul bolnavilor de coronavirus din judet a ajuns la 2.238. In cursul zilei de luni, in judetul Suceava erau…