- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.…